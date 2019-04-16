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Devraldığı belediyenin borçlarını afişle duyurdu

Aydın'da, Bozdoğan Belediye Başkanı seçilen AK Partili Ufuk Altıntaş, kurumunun borçlarını büyük bez afiş yaptırarak, şehrin merkezi yerindeki yüksek bir binanın dışına astırarak sergiledi.

  • DHA
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Cumhur İttifakı'ndan girdiği yerel seçimlerde yüzde 50.54 oy alarak seçilen Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, geçen dönemin belediye başkanı ve bu seçimde CHP-İP-HDP ittifakının adayı CHP'li Selim Tümer Apaydın'ı geride bıraktı. 4 Nisan'da mazbatasını ve görevi devralan Altıntaş, dikkat çeken bir girişimde bulundu. Ufuk Altıntaş, devraldığı borçları gösteren afişi, şehir merkezindeki yüksek bir binanın tepesine astırarak belediyenin toplam 77 milyon 963 bin 700 TL borcu bulunduğunu duyurdu.
 
Başkanlık makamında basın açıklaması yapan Başkan Altıntaş, borçlu bir belediye devraldıklarını belirterek, "Başkanlık koltuğuna oturmamızın ardından şoke olduk. Hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir borçla karşılaştık. Biz kavga için değil hizmet için geldik. Allah'ın izni ile hizmet seferine başlıyoruz. Belediyemizin bu borçlarını halkımızın da bilmelerinin faydalı olacağını düşünerek, vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Bu belediyemizin borçlarını da şehrimizin en merkezi yerinde, çarşı içinde en yüksek bir binanın dış cephesine bez afiş yaptırarak astık. İlçemizin gelişip kalkınması, ekonomik bağlamda bir adım daha ileriye gidebilmesi için el ele vererek, gece-gündüz çalışacağımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

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