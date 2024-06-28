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Devre mülk vurgunu operasyonu genişliyor! 10 kişi daha gözaltına alındı

Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen 10 milyar liralık devre mülk vurgunu operasyonunda 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

DHA28 Haziran 2024 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Devre mülk vurgunu operasyonu genişliyor! 10 kişi daha gözaltına alındı
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Yalova merkezli 5 ilde, 'Bedava tatil kazandınız' vaadiyle davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin şikayetleriyle, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, 15 Haziran'da başlatılan ve 11 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün 2'nci operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova, İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 10 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün, muhasebe, sözleşme ve pazarlama birimlerinde görev yaptıkları belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 MİLYON LİRA VURGUN YAPTILAR

Örgütün, gayrimenkuller başta olmak üzere taşınır taşınmaz toplam yaklaşık 10 milyar lira civarında vurgun yaptığı ortaya çıkarken, şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu.

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