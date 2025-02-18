İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2797
  • EURO
    37,9747
  • ALTIN
    3397.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Devrilen akaryakıt tankerinde yangın

Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA18 Şubat 2025 Salı 12:12 - Güncelleme:
Devrilen akaryakıt tankerinde yangın
ABONE OL

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi mevkisinde Hasan Taşdemir yönetimindeki 27 BAK 811 plakalı akaryakıt yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

Tanker, yolda sürüklendikten sonra yanmaya başladı.

Yanan tankerin sürücüsü, bu sırada olay yerinden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

Kolundan hafif yaralandığı öğrenilen sürücü Taşdemir, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri, 10 tanker ve 8 arazözle yanan araca müdahalede bulundu.

Tankerdeki yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Araçtan yola yayılan yakıtın kazaya sebebiyet vermemesi için kara yolları ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

  • Adana
  • otoyol
  • akaryakıt tankeri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.