İSTANBUL 35°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5882
  • EURO
    47,0681
  • ALTIN
    4319.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devrilen kamyon alev aldı, yangın ormana sıçradı: Büyümeden söndürüldü
Güncel

Devrilen kamyon alev aldı, yangın ormana sıçradı: Büyümeden söndürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otoyolda devrilen kamyonun alev alması sonucu çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

AA29 Temmuz 2025 Salı 06:49 - Güncelleme:
Devrilen kamyon alev aldı, yangın ormana sıçradı: Büyümeden söndürüldü
ABONE OL

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Sabri Turna (28) idaresindeki boya hammaddesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Daha sonra alev alan kamyonda patlamalar meydana geldi. Alevler yolun kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Kazada hafif yaralanan sürücü Turna, ambulansta ayakta tedavi edildi.

Bir süre trafiğe kapanan otoyolun İzmir istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.