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Devrilen kamyondan dökülen kayaların altında kalarak hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkan taş yüklü kamyon, kayarak yoldan çıkan bir otomobilin üstüne devrildi. Kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında ezilen otomobilin şoförü Gökhan Tokat (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı.

  • DHA
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Kaza dün saat 18.30 sıralarında Balıkesir´in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Köyü yakınlarında bulunan İstanbul-İzmir Otobanı inşaat alanında meydana geldi. Yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayan Gökhan Tokat yönetimindeki 10 DDV 69 plakalı otomobil, yoldan çıkarak çamura saplandı. Tokat´ın aracını kurtarmak istediği sırada Ali Muki yönetimindeki 34 AR 3568 plakalı taş yüklü kamyon da toprak yolda kayarak otomobilinin üstüne devrildi. Bu sırada İbrahim Başaran yönetimindeki 10 CBF 79 plakalı otomobil de her iki araca çarptı.
 
Feci kazada devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Burak Taşkın ile son anda dışarı çıkmayı başardı. Kazada Taşkın ile kamyon şoförü Muki ve diğer otomobil sürüvcüsü Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Gökhan Tokat´ın cansız bedenini taşların altından çıkarırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
 
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tokat´ın cesedi Susurluk Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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