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Devrilen marul yüklü kamyonet yolda uzun araç kuyruğu oluşturdu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen marul yüklü kamyonet ulaşımı aksattı.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Devrilen marul yüklü kamyonet yolda uzun araç kuyruğu oluşturdu
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Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden C.S. idaresindeki 41 ABB 280 plakalı kamyonet, Karaçam Mahallesi mevkisinde refüje ve bariyere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kabini ile kasası ayrılan kamyonetten dökülen marul kasaları nedeniyle yol trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Ekiplerin, devrilen kamyonet ve dorseyi kaldırma çalışmaları sürüyor.

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