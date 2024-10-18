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Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü otomobilin altında kaldı

Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan genç sürücü, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

IHA18 Ekim 2024 Cuma 23:37 - Güncelleme:
Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü otomobilin altında kaldı
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Kaza, Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi Hükümet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Yüksel Sertan yönetimindeki 22 HS 295 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Karşıdan gelen K.D. idaresindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin altına sürüklenen motosiklet sürücüsü Yüksel Sertan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'da kazanın yaşandığı alana gelerek bilgi aldı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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