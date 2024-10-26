İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2024 Cumartesi / 23 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devrilen otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
Güncel

Devrilen otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 19:03 - Güncelleme:
Devrilen otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti
ABONE OL

Duran D. (55) idaresindeki 19 BF 160 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyükyağlı köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki yolculardan Songül K'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Umut K. (9), Rabia D. (52) ve Yunus K. (55) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Umut K. kurtarılamadı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia D'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.