Devrilen römorkun altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde devrilen römorkun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
- AA
Nizamettin Gürler (55) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Ayvatlı köyü girişinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.
Bu sırada traktörden düşen sürücü römorkun altında kaldı.
Ağır yaralanan Gürler, köylülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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