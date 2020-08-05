Devrilen traktörün altında kalan 65 yaşındaki adam öldü

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:22

Tahir Canikli (65), kullandığı 55 ZA 528 plakalı traktörü Yukarısusuz Mahallesi'nde yol kenarında park etti.

Canikli, el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket ettiğini görünce durdurmak için traktöre binmeye çalıştı. Traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten yolun alt tarafında bulunan ve kullanılmayan bir evin bahçesine düştü.

Devrilen traktörün altında kalan Canikli, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Canikli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.