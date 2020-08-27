İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3382
  • EURO
    8,6726
  • ALTIN
    458.243
  • BIST100
    1108.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle altında kalan 5 çocuk babası çiftçi Ali Gözgörer (74) hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA27 Ağustos 2020 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 16:43
ABONE OL

Kaza, saat 12.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gözgörer yönetimindeki 06 GUR 30 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada Gözgörer, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile traktörün altından çıkarılan Gözgörer’in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Çiftçi Gözgörer'nin cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.