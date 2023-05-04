İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4953
  • EURO
    21,5873
  • ALTIN
    1277.59
  • BIST100
    4568.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Devrim ve Togg tekrar buluştu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) yan yana sergilenen Devrim ve Togg, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

4 Mayıs 2023 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Devrim ve Togg tekrar buluştu
ABONE OL

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi bahçesinde görücüye çıkan yerli otomobiller ziyaretçiler tarafından incelendi. Devrim ve Togg ile fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturan katılımcılar, Togg'un direksiyon koltuğuna oturarak otomobili yakından görme imkanı da buldu.

Fuara katılmak için Bolu'dan geldiğini anlatan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Zeynep Özlem Karakelle, Devrim'in Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olduğunu hatırlattı.

"BU GÖRÜNTÜ BİLE BENİ MUTLU ETMEYE YETİYOR"

Devrim'in Togg ile yan yana sergilenmesinin kendisini gururlandırdığını ifade eden Karakelle, "Togg da yerli ve milli üretimimiz olan bir araç. Bu görüntü bile beni mutlu etmeye yetiyor. Ülkemizin üretim alanında daha da gelişmesini diliyorum. Umarım ilerde de üreteceğimiz nice arabaları da yan yana görebiliriz. Bu iki aracı yan yana görebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Büyük gurur ve mutluluk duydum." dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yemenli Hamza Aklan da Togg'u "muazzam" bulduğunu anlatarak, "Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Togg'u önceden sosyal medyadan görmüştüm. İlk defa canlı olarak görüyorum. 2023'te artık elektrikli arabalar kullanılıyor ama önceden böyle bir şey yoktu. Togg, bana göre ilerde daha da iyi olacaktır." diye konuştu.

"BEN DE YERLİ OTOMOBİLLER ÜZERİNE ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Uçan ise iki otomobili yan yana görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Mezun olduktan sonra ben de yerli otomobiller üzerine çalışmak istiyorum. Togg, genel olarak çok güzel duruyor. Kendi segmentindeki araçlara göre gayet iyi." ifadesini kullandı.

"BU ÜLKENİN EVLADI OLARAK BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Togg'u incelemek için fuara katıldığını aktaran 54 yaşındaki Metin Çekiç de Togg ile gurur duyduğunu söyleyerek, "Bu ülkenin evladı olarak büyük mutluluk duydum. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'den emekli olduğum için Devrim'i daha önce ziyaret etme fırsatı bulmuştum ama Togg'u ilk defa gördüm. Süper bir otomobil olmuş. Gayet teknolojik, çok hoşuma gitti. Yapanların ellerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki fuar 2 gün ziyaretçilere açık olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.