'Devrin otomobili'ni durduramayacaklar

28.12.2019 00:56 - Güncelleme: 28.12.2019 00:56

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG’un Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtıldığı “Yeniliğe Yolculuk Buluşması” ve Bilişim Vadisi Resmi Açılış Töreni’ne katılarak konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

Bizim hayalimiz; tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı.

SESSİZ AMA DERİNDEN

Bunun için bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde, milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan babayiğitler ortaya çıktı ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu kurdu. Sadece işine odaklanmış, profesyonel bir ekip kurup çalışmalarını bugünlere getirdiler.

Sessiz ama derinden gidildi. İşte bugün ön gösterim araçlarını, tam da 2 sene önce söz verdiğimiz gibi, ilk kez sizlerle paylaşıyoruz.

Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem Bilişim Vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterim araçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni değildir. Yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. İlk yerli otomobil denemesi olan Devrim’in hikâyesi, aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kâbusa dönüştürüldüğünün de örneğidir.

Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üre ten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse, Devrim otomobilinin başına da aynısı gelmiştir.

Kimin adına çalıştığı, kimin sesi olduğu, kimin çıkarını koruduğu artık gün gibi aşikâr olan birileri çıkıp, diğer projeler gibi, bunu da hem psikolojik, hem de fiili olarak sabote etmiştir.

Türkiye’nin kendi motorunu üretmesi için canlarını dişlerine takarak çalışanların emeklerini zayi edenler, aynı kafayla bugün de bizim karşımıza dikiliyor. Devrim otomobili için harekete geçildiğinde, “Türkler otomobil üretemez” diye bir kampanya başlatılıyor.

DURDURAMAYACAKLAR

Yerli otomobilin hem teknolojik olarak üretilemeyeceğini, hem de yeterli pazarı olmadığını söyleyenler, birkaç yıl sonra Batılı firmaların ülkemizde kurdukları otomobil fabrikalarını alkışlayarak karşılamışlardır.

Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, emin olun, Türkiye’nin Otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama bu kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar, ama şimdi yaptığımız “devrin otomobilinin” önünü, inşallah kesemeyecekler.

Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara da taşıma gayesiyle kurduğumuz bu vadiyle, yarının Türkiye’sini daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz.

Şimdi artık sıra, bu ürünleri sivil teknolojilere uyarlayarak, daha geniş bir alana damga vurmaya gelmiştir. Bunun için tüm sektör temsilcilerimizin, üreticilerimizin, yatırımcılarımızın, tıpkı buradaki babayiğitlerimizin yaptığı gibi, ellerini taşın altına koyması gerekiyor.

Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecektir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yanında kuracağımız yeni teknoloji geliştirme bölgesini de Bilişim Vadisi çatısı altına alıyoruz. İşte Osman Gazi Köprüsü burada. Artık İzmir’e iki buçuk saatte ulaşılabiliyor. Bu sayede, Kocaeli ile İzmir’i teknolojik açıdan buluşturuyoruz.

KURALI BİZ KOYUYORUZ

Yeni teknolojilerin en önemli bileşeni yazılımlardır. Bunun için 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.

Otomobilimizin fiziken üretileceği fabrika ise bu endüstrinin kalbinin attığı Bursa olacaktır. Süratle fabrikamızın yapımına başlayacağız.

Fikri ve sinai hakları tamamen bize ait olan bu araçla birlikte, dünya rekabetçi bir Türk markasıyla tanışmış olacak. Bizim fikirlerimiz, bizim mühendislerimiz tarafından hayata geçiriliyor.

Atılan hiçbir adım için kimseden lisans almıyor, icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Bir başka ifadeyle, oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Libya’da da biz koyuyoruz, Suriye’de de biz koyuyoruz.

Sanayimizi tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlamak istiyoruz. Türkiye’nin otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz, diğer pek çok sektörün de önünü açacak, ateşleyicisi olacaktır.

Kuralları koyan biz olduktan sonra, bu çalışmada kimlerden destek aldığımızın, kimleri çalıştırdığımızın bir önemi kalmıyor. Bu konudaki kinayeler, ya cehaletin, ya husumetin, ya da özgüvensizliğin ürünüdür.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Seri üretime geçtiğimizde Avrupa’nın, klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin sahibi olacağız.

2022 yılında tüm Türkiye’de şarj altyapımız da hazır olacak. Tüm kurumlarımız bu altyapı için hazırlıklara şimdiden başladı. Dolayısıyla bu otomobil yerli ve millidir. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalıdır.

Biz Türkiye’nin Otomobilini elektrikli olarak üreterek, geçmişin veya bugünün değil, doğrudan geleceğin teknolojisine uzanıyoruz. Tasarımıyla, bataryasıyla, şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemizi, geleceğin dünyasına hazırlıyoruz.

Dünyada bunu yapabilen pek az ülke vardır. Türkiye, daha en başından elektrikli otomobil alanına girerek, herkesten bir değil, birkaç adım birden öne geçiyor.

HEDEF DÜNYA PAZARI

Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün, hedefimize ulaşmış olacağız.

Milletimizin de bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz. Bu otomobilin ticari olarak satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum.