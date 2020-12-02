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Devriye gezen polis aracı alev aldı

Sancaktepe'de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu. Yangının aküden çıktığı öne sürülen polis aracını olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

IHA02 Aralık 2020 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:54
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Olay, Atatürk Mahallesi Özge Sokak’ta saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen polis ekip otosu bir anda alev aldı. Yangının aküden çıktığı iddia edilen araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Polis ekipleri araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bir mahalle sakini, “İşe gidiyordum yol üstünde bir baktım bir araç yanıyor. Sonra itfaiye geldi söndürdü. Polis aracıymış” dedi.

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