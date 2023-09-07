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Deyrizor'da PKK/YPG'den alçak plan! Aşiretler 33 köyün nerdeyse yarısından çekilmek zorunda kaldı

Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleriyle terör örgütü 12 gündür çatışıyor. PKK/YPG'li teröristler kaybettiği köyleri ağır silahlarla bombalarken Arap aşiretleri, örgütün köydeki kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonlarına ara verdi. PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri sivil kayıpları önlemek için teröristlerden temizlediği 33 köyün nerdeyse yarısından çekilmek zorunda kaldı.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Deyrizor'da PKK/YPG'den alçak plan! Aşiretler 33 köyün nerdeyse yarısından çekilmek zorunda kaldı

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Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı 27 Ağustos'ta başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsalında sürüyor.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretlerinin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, 12. gününe girdi.

Deyrizor ilinde 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde de çeşitli yoğunluklarda devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'un batı kırsalındaki Kesra, Ebu Haşab ve Riveyşid köylerinde Arap aşiretlerine destek için örgüte karşı yeni cephe açıldı. Araplar, örgütün bu köylerdeki sözde kontrol noktalarını silahlarla hedef aldı.

Arap aşiretlerine karşı ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar kullanan PKK/YPG, çatışmalara sahne olan yerleşimlerde sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Örgüt, bu kapsamda işgalinde tuttuğu köylerde aşiret mensubu sivilleri alıkoyarak, aşiretlerin operasyonlarını önlemeye çalışıyor.

Akidet aşireti lideri İbrahim el-Hafıl'ın köyü Ziyban'ı, teröristlerden yeniden kurtarmak için gece saatlerinde harekete geçen Arap aşiretleri, örgütün köydeki kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonlarına ara verdi.

- ÖRGÜT, KAYBETTİĞİ KÖYLERİ AĞIR SİLAHLARLA BOMBALIYOR

PKK/YPG, çatışmaların merkezindeki Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsalında kaybettiği köylerde yaşayan Arapları ağır silahlarla hedef alıyor.

PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri de sivil kayıpları önlemek için teröristlerden temizlediği 33 köyün nerdeyse yarısından çekilmek zorunda kaldı.

Çatışmalar, Deyrizor'un doğusunda Fırat Nehri kıyısı yakınında bulunan Ziyben ve Tayyane köylerinde yoğun olarak sürüyor.

Ülkenin kuzeyindeki Halep'in Münbiç ilçesine bağlı Boğaz, Buheyc, Karahöyük, Üm Cülüd ve Arap Hasan köyleri de şiddetli çatışmalara sahne oldu.

- DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü ABD yaptırımlarına rağmen kaçakçılar aracılığıyla Şam yönetimine satarak gelir sağlayan örgüt elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

  • Deyrizor
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