Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel Sayısı'nı yayımladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından yayımlanan bültene yer verildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de, bir yandan masum sivillerin üzerine bombalar yağarken diğer yandan Batı medyasının desteğiyle dünya kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Gazze'deki masum Filistin halkına yönelik tarihte benzeri görülmemiş bir soykırım politikası uygulayan İsrail'in, 467 gün boyunca acımasız ve insanlık dışı eylemlerini meşru göstermek için yoğun dezenformasyon kampanyası yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in konvansiyonel ve dijital medyada yürüttüğü yüzlerce dezenformasyon kampanyası, İsrail resmi yetkililerinin yalan üzerine kurulu propaganda faaliyetleri, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce tespit edilerek belgelerle çürütüldü. Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı barışa ulaşmasını temenni ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanlık adına hakikatin savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz."

DMM'nin yayımladığı Filistin Özel sayısında, 7 Ekim 2023-7 Ekim 2024 tarihleri arasında bazı basın yayın organlarında ortaya atılan iddialara ilişkin de açıklamalara yer verildi.

Bültende, "Filistinliler Gizlice Türkiye'ye Getiriliyor, Bütün Masraflarını AFAD Karşılıyor", "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin Türk Bankalarındaki Yaklaşık 3 Milyar Dolarlık Servetini Haniye'nin Oğullarına Devretmeyi Reddetti", "Türkiye'nin İsrail'e Yönelik İhracat Kısıtlaması Kapsamındaki Ürünler, İsrail'e İhraç Edilmeye Devam Ediyor" ve "Türkiye, İsrail'e Sebze Meyve Göndererek Yardım Ediyor" haberlerinin aralarında bulunduğu pek çok iddianın belgeleriyle yalanlandığı hatırlatıldı.