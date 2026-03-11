İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0912
  • EURO
    51,3417
  • ALTIN
    7365.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dezenformasyon hesabına darbe! ''Terör alarma''a erişim engeli
Güncel

Dezenformasyon hesabına darbe! ''Terör alarma''a erişim engeli

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye aleyhine dezenformasyon ürettiği belirlenen 'Terror Alarm' adlı X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

HİKMET YALÇINKAYA11 Mart 2026 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Dezenformasyon hesabına darbe! ''Terör alarma''a erişim engeli
ABONE OL

İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında milli güvenliği hedef alan, psikolojik harekât yürüten ve Türkiye aleyhine dezenformasyon üreten "Terror Alarm" adlı X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi. Dört kez kullanıcı adı değiştirerek faaliyetlerini sürdürmeye çalışan ve yurtdışından yönetilen hesabın ağ analizleri ve tüm irtibatları mercek altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, dijital platformlarda yürütülen manipülatif ve panik amaçlı faaliyetlere karşı devletin kararlı refleksini ortaya koyuyor. Yetkililer, benzer yöntemlerle milletimizin güvenliğini hedef alan diğer hesapların da tespit edilip hukuki süreç kapsamında değerlendirilmekte olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin psikolojik harekât ve dezenformasyona karşı geliştirdiği stratejik dijital güvenlik kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Devlet, hem teknik hem hukuki araçlarla milli güvenliği tehdit eden girişimlere karşı eş zamanlı ve koordineli mücadele yürütüyor.

  • Tero Alarm
  • Dezenformasyon
  • Erişim Engeli

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.