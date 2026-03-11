Dezenformasyon hesabına darbe! ''Terör alarma''a erişim engeli

İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında milli güvenliği hedef alan, psikolojik harekât yürüten ve Türkiye aleyhine dezenformasyon üreten "Terror Alarm" adlı X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi. Dört kez kullanıcı adı değiştirerek faaliyetlerini sürdürmeye çalışan ve yurtdışından yönetilen hesabın ağ analizleri ve tüm irtibatları mercek altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, dijital platformlarda yürütülen manipülatif ve panik amaçlı faaliyetlere karşı devletin kararlı refleksini ortaya koyuyor. Yetkililer, benzer yöntemlerle milletimizin güvenliğini hedef alan diğer hesapların da tespit edilip hukuki süreç kapsamında değerlendirilmekte olduğunu duyurdu.

Uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin psikolojik harekât ve dezenformasyona karşı geliştirdiği stratejik dijital güvenlik kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Devlet, hem teknik hem hukuki araçlarla milli güvenliği tehdit eden girişimlere karşı eş zamanlı ve koordineli mücadele yürütüyor.