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Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden ''halı dağıtıldı'' iddialarına yalanlama: Görüntüler 2022 yılına aittir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Dezenformasyon Mücadele Merkezince, 'Bahse konu görüntülerin 23 Aralık 2022'de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir mağazanın ücretsiz 100 adet hali dağıtımı sırasında çekildiği tespit edilmiştir.' açıklaması yapıldı.

2 Haziran 2023 Cuma 17:04 - Güncelleme:
Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden ''halı dağıtıldı'' iddialarına yalanlama: Görüntüler 2022 yılına aittir
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin asılsız iddiaların doğru olmadığını, görüntülerin 2022 yılına ait olduğunu bildirdi.

Dezenformasyon Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra vatandaşa bedava halı dağıtıldı" iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

Söz konusu görüntülerin doğru olmadığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Bahse konu görüntülerin 23 Aralık 2022'de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir mağazanın ücretsiz 100 adet hali dağıtımı sırasında çekildiği tespit edilmiştir. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, eski tarihli görüntülerin yeni tarihli görüntüler gibi sosyal medyada dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Bu örnekteki gibi dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemelidir. "Seçimden sonra vatandaşa bedava hali dağıtıldı" iddiası doğru değildir

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