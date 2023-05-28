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Dezenformasyona geçit yok! İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun vaadine yalanlama: Kanun yetkisi TBMM'dedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yaşadığınız ilçe, il olacak' şeklindeki vaadine ilişkin açıklama yayınladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Türkiye'de kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanında değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir.' denildi.

28 Mayıs 2023 Pazar 00:35 - Güncelleme:
Dezenformasyona geçit yok! İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun vaadine yalanlama: Kanun yetkisi TBMM'dedir
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yaşadığınız ilçe, il olacak" şeklindeki vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe kurulmasının kanun ile yapıldığı, kanun yapma yetkisinin ise TBMM'de olduğu vurgulandı.

"KANUN YAPMA YETKİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDEDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına SMS yoluyla vatandaşlara duyurulan, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde yaşadığınız ilçe, il olacak" şeklindeki vaatleri gerçekle bağdaşmamaktadır.

5442 Sayılı İl idaresi Kanunu 2'inci maddesinin a bendinde, "İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması kanun ile yapılır" hükmü yer almaktadır.

Türkiye'de kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanında değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir.

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