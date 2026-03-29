29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
  • Dezenformasyona geçit yok! Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılmıyor
Güncel

Dezenformasyona geçit yok! Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA29 Mart 2026 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya mecralarında paylaşılan "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" şeklindeki iddiaların bağlamından koparılarak manipüle edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Kartal ilçesindeki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özelleştirilmesi veya satılması söz konusu değildir. Hastane, uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir. İddialarda kullanılan görsel mevcutta hizmet veren hastane binası değildir. Vatandaşlarımızın, gerçek bağlamından koparılarak servis edilen ve kamu hizmetlerini hedef alan asılsız iddialara ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

