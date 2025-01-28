Dezenformasyonla Mücadele Kampı tamamlandı

22-27 Ocak tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaklığında düzenlenen Kamp+ programı kapsamında Dezenformasyonla Mücadele Kampı gerçekleşti.

Dezenformasyonla Mücadele Kampı'nda katılımcılara, dezenformasyonun ne olduğunu anlamak, doğru bilgiye ulaşmanın ve dezenformasyonla mücadele etmenin yöntemlerini kavramak, medya okuryazarlığı ve dijital becerileri geliştirmek için ufuk açıcı bir eğitim programı sunuldu.

Alanında uzman eğitmenlerin ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışanlarının verdiği eğitimlerde, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılarla interaktif şekilde ilerleyen program bu alanda farkındalık yaratılması açısından öncü bir adım olarak değerlendiriliyor.

Program, katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler kazandırarak, dezenformasyonla mücadelede daha bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlarken, bu öncü adımın, gelecekte bu alanda atılacak daha kapsamlı projelerin temelini oluşturacağı ve toplumsal farkındalığın artmasına öncülük edeceği ifade edildi.

Programda Akşam Gazetesi yazarları Tacettin Kutay ve Murat Özer de birer sunum gerçekleştirdi.