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Dezenformasyonla Mücadele Kampı tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla hayata geçirdiği Kamp+ programının ilki geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Haber Merkezi28 Ocak 2025 Salı 17:56 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Kampı tamamlandı
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22-27 Ocak tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaklığında düzenlenen Kamp+ programı kapsamında Dezenformasyonla Mücadele Kampı gerçekleşti.

Dezenformasyonla Mücadele Kampı'nda katılımcılara, dezenformasyonun ne olduğunu anlamak, doğru bilgiye ulaşmanın ve dezenformasyonla mücadele etmenin yöntemlerini kavramak, medya okuryazarlığı ve dijital becerileri geliştirmek için ufuk açıcı bir eğitim programı sunuldu.

Alanında uzman eğitmenlerin ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çalışanlarının verdiği eğitimlerde, çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılarla interaktif şekilde ilerleyen program bu alanda farkındalık yaratılması açısından öncü bir adım olarak değerlendiriliyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTMASINA ÖNCÜLÜK EDECEK

Program, katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik beceriler kazandırarak, dezenformasyonla mücadelede daha bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlarken, bu öncü adımın, gelecekte bu alanda atılacak daha kapsamlı projelerin temelini oluşturacağı ve toplumsal farkındalığın artmasına öncülük edeceği ifade edildi.

Programda Akşam Gazetesi yazarları Tacettin Kutay ve Murat Özer de birer sunum gerçekleştirdi.

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