Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas'ın hastaneye saldırıp ilaç çaldığı iddiasını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüntülerdeki kadının elindeki stetoskop ve arkasındaki logoyu gösterme çabalarının dikkati çektiği, bölgedeki sağlık kuruluşları ile irtibata geçilerek bilgi alındığı belirtildi.

Bölgedeki basın mensupları ve sağlık kuruluşlarının El Şifa Hastanesi'nden edindiği bilgilere göre, İsrail'in yaydığı görüntülerdeki kadının El Şifa Hastanesi çalışanı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şifa Hastanesi'nde çalışan birçok doktor ve hemşire, bu kişiyi daha önce hiç görmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, kadının Arapça aksanının kötü olduğu, Arapçadaki 'ayn' ve 'he' gibi bazı sesleri telaffuz edemediği tespit edilmiştir."