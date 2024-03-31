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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oyunu bozdu! Seçmenlere yönelik ''geçersiz oy'' planı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'geçersiz oy' manipülasyonunun önüne set çekti. 31 Mart yerel seçimleri için bugün sandığa gidecek seçmenlerin oylarını geçersiz hale getirmek üzere yapılan algı oyunu böylece bozuldu.

Star Gazetesi31 Mart 2024 Pazar 03:34 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oyunu bozdu! Seçmenlere yönelik ''geçersiz oy'' planı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bugün 31 Mart yerel seçimleri için oy kullanacak vatandaşlara dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"GEÇERSİZ OY" MANİPÜLASYONUNA ENGEL!

Çeşitli sosyal medya hesaplarından yayılan, "Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı DMM tarafından duyuruldu.

"MANİPÜLASYON KAMPANYALARININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİR"

DMM, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları vurguladı:

Vatandaşlarımızın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanacağı oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü tespit edilmiştir.

DOĞRUSU AÇIKLANDI

İddiaların aksine, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.

Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulmaması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır.

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