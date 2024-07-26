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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Sahil Güvenlik ekipleri ile mülteciler arasında çatışma çıktı' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma çıktığı' iddialarını yalanladı.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Sahil Güvenlik ekipleri ile mülteciler arasında çatışma çıktı' iddialarını yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mültecilerle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asos sahilinde düzensiz göçmenlere yapılan müdahale sırasında Sahil Güvenlik botuna ateş açıldığı" iddialarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"25 Temmuz saat 18.20'de, Sahil Güvenlik botları tarafından Çanakkale ili Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik botları tarafından manevralarla müdahale edilen düzensiz göçmen botu, Hıyarlık mevkisinden sahile çıkmış ve düzensiz göçmenler karada yakalanmıştır. Bahse konu müdahale sırasında çatışma yaşandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

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