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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sosyal medyadaki Bushnell paylaşımı doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Filistin'deki soykırıma ortak olmak istemediğini belirterek kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' paylaşımı yaptığı iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

DHA29 Şubat 2024 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Sosyal medyadaki Bushnell paylaşımı doğru değil
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell'in, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, 'Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim' diyerek 25 Şubat tarihinde kendisini ateşe verdiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Olayın üzerine Filistin halkına yönelik soykırımı meşrulaştırmaya çalışan bazı propaganda hesapları, Bushnell'in Reddit platformu üzerinden, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' şeklinde sahte bir paylaşımı dolaşıma sokmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Reddit platformunda Bushnell'ın böyle bir paylaşımı bulunmadığı tespit edilmiştir. İsrail propagandasına itibar etmeyiniz" denildi.

  • İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • filistin
  • Dezenformasyon
  • Aaron Bushnell

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