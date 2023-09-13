DMM Zonguldak'taki maden faciası için uyardı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

Açıklamadaki görselde ise şu sözlere yer verildi: Saat 13:45 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında göçük meydana gelmiştir. Olay bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahliye ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Maden ocağındaki göçükle ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

