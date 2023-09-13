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DMM Zonguldak'taki maden faciası için uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından uyardı. Paylaşımda Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükle alakalı resmi kaynaklardan gelecek açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

13 Eylül 2023 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
DMM Zonguldak'taki maden faciası için uyardı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

Açıklamadaki görselde ise şu sözlere yer verildi: Saat 13:45 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında göçük meydana gelmiştir. Olay bölgesinde AFAD, emniyet, jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahliye ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Maden ocağındaki göçükle ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

  • maden kazası
  • Zonguldak göçük
  • dezenformasyon merkezi

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