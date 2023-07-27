Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medyada yayılan yalan haberlerle mücadelesi sürüyor. Sosyal medyada ve sözde muhalif haber sitelerinde en son dolaşıma sokulan yalan haberin başlığı, ""Suriyeli göçmen kaçakçısı 505 Şabani çetesinin üyesi, Trabzon'da silahla göbek attı" oldu. DMM söz konusu haberin asılsız olduğunu belirterek, olayın arkasındaki provokatörü ortaya çıkardı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan görüntülerle ilgili, "Suriyeli göçmen kaçakçası 505 Şabani çetesinin üyesi, Trabzon'da silahla göbek attı" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Paylaşılan videonun Trabzon ile herhangi bir ilgisi olmamakla birlikte, görüntüleri ilk paylaşan H.H. isimli şahsın 2022 yılında deport edildiği tespit edilmiştir." denildi.