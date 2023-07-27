İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2023 Perşembe / 10 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9385
  • EURO
    29,5447
  • ALTIN
    1685.23
  • BIST100
    6856.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''Suriyeli 505 Şabani çetesi'' haberine yalanlama
Güncel

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''Suriyeli 505 Şabani çetesi'' haberine yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Suriyeli göçmen kaçakçısı 505 Şabani çetesinin üyesi, Trabzon'da silahla göbek attı” iddiasının asılsız olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu asılsız iddiayı ilk kez paylaşan kişinin 2022 yılında deport edildiği belirtildi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 21:31 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ''Suriyeli 505 Şabani çetesi'' haberine yalanlama
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medyada yayılan yalan haberlerle mücadelesi sürüyor. Sosyal medyada ve sözde muhalif haber sitelerinde en son dolaşıma sokulan yalan haberin başlığı, ""Suriyeli göçmen kaçakçısı 505 Şabani çetesinin üyesi, Trabzon'da silahla göbek attı" oldu. DMM söz konusu haberin asılsız olduğunu belirterek, olayın arkasındaki provokatörü ortaya çıkardı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan görüntülerle ilgili, "Suriyeli göçmen kaçakçası 505 Şabani çetesinin üyesi, Trabzon'da silahla göbek attı" iddiası doğru değildir." ifadeleri kullanıldı.

"DEPORT EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında, "Paylaşılan videonun Trabzon ile herhangi bir ilgisi olmamakla birlikte, görüntüleri ilk paylaşan H.H. isimli şahsın 2022 yılında deport edildiği tespit edilmiştir." denildi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • yalan haber
  • 505 Şabani çetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.