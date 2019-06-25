DGS 2019 sınav giriş yerleri! Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran saat kaçta başlayacak?

‘2019 sınav belgeleri nasıl öğrenilir? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?’ sorularına öğrenciler yanıt arıyor. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınava giriş yerleri belli olan öğrenciler 30 Haziran Pazar günü sınava girecekler. DGS sınavından başarıyla geçenler 2 yıllık üniversiten 4 yıllık üniversite bölümlerine geçişlerini gerçekleştirebilecekler. ÖSYM’den yapılan açıklamada, ‘Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir’ dendi. DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamada, ""Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir" dendi.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı başvuruları hatırlanacağı üzere 26 Nisan 8 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ise seçimlerden sonraki hafta 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran tarihinde yapılacak olan DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Buna göre ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde açıklanacak.

DGS’DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

2019 DGS KONULARI

2019 DGS MATEMATİK KONULARI

1- Temel Kavramlar (Sayılar)

2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları

6- Faktöriyel

7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

8- Taban Aritmetiği

9- Denklem Çözme

10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

11- Mutlak Değer

12- Üslü Sayılar

13- Kareköklü Sayılar

14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

15- Oran Orantı

16- Sayı Problemleri

17- Kesir Problemleri

18- Yaş Problemleri

19- Yüzde Problemleri

20- Kar ve Zarar Problemleri

21- Faiz Problemleri

22- Karışım Problemleri

23- Hız Hareket Problemleri

24- İşçi ve Havuz Problemleri

25- Kümeler

26- Fonksiyonlar

27- İşlem

28- Modüler Aritmetik

29- Permütasyon

30- Kombinasyon

31- Olasılık

32- Sayısal Mantık

2019 DGS GEOMETRİ KONULARI

1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

2- Çokgenler ve Dörtgenler

3- Çember ve Daire

4- Analitik Geometri

5- Katı Cisimler

2019 DGS TÜRKÇE KONULARI

1- Sözcükte Anlam

2- Cümlede Anlam

3- Paragraf

4- Anlatım Bozuklukları

5- Sözel Mantık

SINAV GÜNÜ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

a) 2019-DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

DİKKAT: Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ PASAPORT: Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın

aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında;

13 sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga veya adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.) 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski Nüfus Cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.