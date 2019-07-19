‘DGS 2019 sonuçları açıklandı mı? DGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?’ sorularına öğrenciler tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. İki yıllık ön lisanstan dört yılık bir bölüme geçmek isteyen öğrenciler 2019 DGS soru ve cevaplarının yayınlanmasının ardından büyük bir heyecanlar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 2019 DGS tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Tercih takvimleri ve detaylar geldikçe haberimizde sizinle paylaşacağız. 2019 DGS sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre, 25 Temmuz Perşembe 2019 tarihinde açıklanacak. DGS işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri sekmesinden yapılıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım' sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2019 sınav takviminde DGS sonuçlarının açıklanacağı günü yayınlandı. DGS Dikey Geçiş Sınavı 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DGS sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak için 25 Temmuz'da https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine tıklayarak TC Kimlik numaranızı girerek, sonuçlarım ekranına tıklamanız durumunda DGS sonuçlarını öğrenebileceksiniz.

ÖSYM sınavın ardından dün akşam saatlerinde DGS soru ve cevaplarını yayınladı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2019 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihleri ve diğer detaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzun ardından netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Örnek;

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

4.1. SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

4.2. ÖN LİSANS BAŞARI PUANI

2018-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2018-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklı madde).

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, 4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 7nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak

Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır." 2018-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir