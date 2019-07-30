2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden tamamlamak isteyen adaylar 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'ye girdiler. 25 Temmuz'da sonuçların açıklanması ile birlikte binlerce öğrenci en doğru tercihi yapabilmek için internet araştırmalarına başladılar. DGS fizyoterapi taban puanları 2019 belli oldu mu? DGS fizyoterapi başarı sıralaması açıklandı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. DGS 2019 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS FİZYOTERAPİ TABAN PUANLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

DGS fizyoterapi 2019 taban puanları henüz belli olmadı. DGS fizyoterapi 2019 taban puanları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS FİZYOTERAPİ BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

DGS fizyoterapi başarı sıralaması da henüz belli olmadı.

DGS TERİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından sıra tercih aşamasına geldi. Kılavuz ve tercih tarihleri ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.