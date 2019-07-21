DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2019 sonuçları için tarih verildi!

DGS 2019 sonuçları için tarih verildi. DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından heyecanla araştırılıyor. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyorlar. Bu yıl DGS'ye 336 bin 573 aday başvuru yaptı. DGS 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. DGS sonuç tarihi Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin sınav sonuç takvimi içerisinde açıklandı. Kurumun paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

DGS 2019 SONUÇLARI İÇİN TARİH VERİLDİ!

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın heyecanla beklediği DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL YAPILACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı

hesaplanmayacaktır.

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI NASIL YAPILACAK?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

2019-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2019-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.