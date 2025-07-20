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DGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM, 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını erişime açtı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 13:42 - Güncelleme:
DGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

  • ÖSYM
  • Dikey Geçiş Sınavı
  • 4 Yıllık Eğitim

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