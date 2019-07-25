Binlerce aday DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden tamamlamak isteyen öğrenciler DGS'de ter döktüler. Bu yıl 336 bin 573 adayın başvuru yaptığı DGS sonuçları bugün erişime açılacak. Öğrenciler anbean ÖSYM'nin sayfasını takip ediyorlar. DGS'ye giren adaylar, sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak olan tercih maratonu hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularının yanıtları araştırılıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bugün açıklanması beklenen tercih sonuçlarının ardından DGS tercih maratonu başlayacak.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

DGS PUANININ HESAPLANMASI NASIL OLACAK?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.