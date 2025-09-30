DHKP-C bağlantılı 6 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP-C ile irtibatlı oldukları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin örgütle bağlantılı olarak TAYAD içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankara'da gerçekleştirilen gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek verdikleri ve örgütün Ankara yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken, Başsavcılığa yönelik sevk işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği aktarıldı.