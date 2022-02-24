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DHKP-C operasyonunda aranan 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, firari olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA24 Şubat 2022 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:01
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP-C adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen firari şüphelilerin yakalanması için bu sabah yeni bir çalışma başlattı. Örgüte yönelik yürütülen geçmiş soruşturmalarda adreslerinde bulunamayan ve uzun süredir firari olarak arandıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda ilk belirlemelere göre E.A., E.Y., Ö.M.Ç., Z.G.K., U.İ. adlı 5 kişinin "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin emniyete götürüldüğü ve operasyon düzenlenen adreslerdeki aramaların devam ettiği belirtildi.

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