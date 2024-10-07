DHKP-C'li firari terörist İzmir'de yakalandı

Alınan bilgiye göre, Dikili'de 6 Ekim'de jandarma tarafından yürütülen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması esnasında araçtan atlayarak kaçmaya çalışan E.Y, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

E.Y'nin kimlik sorgusunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi.

2005 yılında İstanbul'daki ikametinde aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde ele geçirilen E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

