İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2556
  • EURO
    37,631
  • ALTIN
    2908.42
  • BIST100
    9030.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

DHKP-C'li firari terörist İzmir'de yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasından kaçarken yakalanan kişinin terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
DHKP-C'li firari terörist İzmir'de yakalandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Dikili'de 6 Ekim'de jandarma tarafından yürütülen Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması esnasında araçtan atlayarak kaçmaya çalışan E.Y, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

E.Y'nin kimlik sorgusunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu, hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi.

2005 yılında İstanbul'daki ikametinde aramada bomba düzeneği ve patlayıcı madde ele geçirilen E.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.