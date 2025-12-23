İSTANBUL 12°C / 7°C
Güncel

DHKP-C'ye ağır darbe: İzmir merkezli operasyonu 27 gözaltı

İzmir merkezli iki ilde DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Baskınlarda örgütsel dokümanlar, dijital materyaller ve mühimmat ele geçirildi.

23 Aralık 2025 Salı 20:44
DHKP-C'ye ağır darbe: İzmir merkezli operasyonu 27 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleşti. Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, İzmir merkezli 2 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, örgütün faaliyetlerini içeren çok sayıda dijital materyal ve yasaklı örgütsel yayın ele geçirildi. Ayrıca baskınlarda, 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

