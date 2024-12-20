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Güncel

DHKP/C operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde gençlik yapılanmasının etkinliklerine katıldıkları ve İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırıda ölü ele geçirilen terörist Pınar Birkoç'la toplantı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 19:42 - Güncelleme:
DHKP/C operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BİRKOÇ'LA TOPLANTI VE ETKİNLİKLERE KATILDIKLARI BELİRLENMİŞTİ

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Taceddin Erol Şahin isimli örgüt üyesinin dijital materyallerine ilişkin incelemede 23 şüphelinin DEV-GENÇ yapılanmasının 55. yıl etkinliklerine katıldıkları tespit edilmiş, şüphelilerin, bu etkinlikleri sosyal medyada paylaşmalarının yanı sıra 6 Şubat'taki terör saldırısında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde polis kontrol noktasına silahla ateş açan ve ölü ele geçirilen Birkoç'la toplantı ve etkinliklere katıldıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında tespiti yapılan şüphelilerden 6'sının tutuklu olduğu 1'inin ise öldüğü anlaşılmış, savcılığın 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen polis ekipleri; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ve kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

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