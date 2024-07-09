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DHKP/C'nin saha yapılanmasına operasyon! 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul ve Sakarya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'nin saha yapılanmasını ve örgüt toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Temmuz 2024 Salı 09:04 - Güncelleme:
DHKP/C'nin saha yapılanmasına operasyon! 12 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik çalışmada, örgütün saha yapılanmasını ve toplantılarını gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

İstanbul'da 14, Sakarya'da 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 12 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin Şişli'deki örgütün fikir ve ideolojileri yönünde hareket ettiği bilinen ve operasyon gerçekleştirilen adreslerden olan İdil Kültür Merkezi'nde yakalandığı belirtildi.

Yapılan aramalarda yakılmış halde 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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