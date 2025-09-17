İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gündür süren duruşmaya 13 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada gizli tanık C.B. dinlenildi.

Tanık C.B. sanıklardan eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem hakkındaki beyanında, Erdem ile Sivas Kangal Dernekler Başkanı olduğu dönemde tanıştığını ve ziyaret ettiğini söyledi.

Erdem'in Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de kendisiyle görüştüğünü, kendisinden örgüt adına taleplerde bulunduklarını söyleyen C.B, "Kendisine para karşılığında konser biletleri verdik. Kendisi talimat verdi, kazak verdik, çocuk kazağıydı. 2-3 tane işçi vardı, onlara maaş verdik, kalanını örgüte aktardık." dedi.

Tanık beyanına karşı söz verilen Erdem, C.B'yi tanımadığını, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.

Gizli tanık C.B, sanıklardan eski Maltepe Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz hakkında ise şunları kaydetti:

"Kendisiyle 2016'da görüştüm. İlk başta Maltepe Belediye Başkanıyla görüşüldü, ben bizzat katıldım. Görüşmemi özel kalem sağladı. Belediye başkanıyla görüştükten sonra bizi Sinan Çetiz'e gönderdiler o da bize miktarı ayarlayacağını söyledi. O zamanın parasıyla 300 bin lira aldım. İki kere para aldık biri kendisi üzerinden oldu."

Söz alan Çetiz de gizli tanığı tanımadığını, C.B'nin de kendisini tanımadığını belirterek hakkındaki iddiaları kabul etmediğini anlattı.

Duruşma gizli tanığın diğer sanıklar hakkındaki iddialarının dinlenilmesiyle devam etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi.

Bazı tanıklar ve gizli tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan Berk E, Ceyhun B, Mesut Y, Uğur Berk H. isimli şahısların beyanları ile S.G. mahlaslı gizli tanık ifadesinin özetine yer veriliyor.

Buna göre bu beyanlarda, örgütün merkez komitesinin talimatıyla maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaftan kaynak sağlandığı belirtiliyor.

İfadelerde, belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği, belediyelerin örgütün ve legal kuruluşlarının organize etmiş oldukları etkinliklere katılacak şahısları taşımak için araç temin ettiği anlatılarak, örgütün işlettiği Kazova Tekstil adlı işletmeden kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinden alındığı kaydediliyor.

İddianamede, soruşturmaya konu belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin, örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı yönündeki beyanlar üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatılıyor.

Sanıkların görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri de iddianamede yer alıyor.

ŞÜKRÜ GENÇ HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkındaki beyanlar esas alındığında, Sarıyer Belediye Başkanı olduğu dönemde örgüte aktarılan ve çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade ediliyor.

Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, hakkında örgütü finanse ettiği iddiasına ilişkin beyan bulunan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün de teslim olduğu sırada cep telefonunu kurulum ayarlarına getirerek görevlilere teslim ettiği kaydediliyor.

İddianamede, Morsümbül'ün bu şekilde veri kopyalama (imaj alma) işlemlerini engellediği, sanığın Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif olarak rol aldığı ifade ediliyor.

İddianamede sanıklar Fatma Varıcı, İhsan Bulut, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, Nihat Özbey ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.