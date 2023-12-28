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DHMİ'den yeni düzenleme

DHMİ'nin seyrüsefer gelirlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
DHMİ'den yeni düzenleme
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç olmak üzere, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ü Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DHMİ'nin, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ünün Bakanlığa aktarılması kararlaştırıldı.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

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