Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:06

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2021



YARIŞMA KATEGORİLERİ VE ÖDÜLLER

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvuru yapacak kısa filmler için iki farklı yarışma kategorisi bulunuyor. Türkçe haricinde bir dilde çekilen diaspora temalı filmlerin başvurabileceği Yabancı Dilde Filmler Yarışması Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5.000€, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan film 2.500€, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1.500€ ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1.000€ para ödülünün sahibi olacak.

Türkçe ve/veya Türkçe lehçelerinde çekilen filmlerin başvurabileceği Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi'nde, En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5.000€, TRT Özel Ödülü'nü kazanan film 2.500€, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1.500€ ve En İyi Üçüncü Film Ödülü'nü kazanan film ise 1.000€ para ödülünün sahibi olacak.

Diaspora toplumlarının bulundukları ülkelerde sürdürdüğü hayatı gerçekçi ve sanatsal olarak ekrana yansıtan kısa film başvurularının kabul edileceği festivale 1 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış olan kısa filmler başvurabilecek. 20 dakikayı aşmayan, kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa filmlerin katılabileceği festivale alınan başvurularda kimlik, çok kültürlülük, çok dillilik, çoklu aidiyet, uyum, bir arada yaşama, kültürel etkileşim, toplumsal hoşgörü, göç ve katılım gibi konulara vurgu yapan yapımlar değerlendirilmeye alınacak. Bunun yanı sıra diaspora kavramını tehlikeye düşüren ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşan; ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına dikkat çekerek farkındalık yaratmaya yönelik kısa filmler de başvuru sürecinde değerlendirilecek.

"FESTİVALİN ULUSLARARASI DÜZEYDE, KAPSAYICI VE KUCAKLAYICI OLACAĞI İNANCINDAYIZ"

Bu yıl ilkini gerçekleştirilecekleri Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali hakkında görüşlerini paylaşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Başkanı Abdullah Eren, "Sanatın en etkili biçimde kullanılabildiği mecralardan biri olan sinema sektöründe; diasporaların ortak değerlerini ve farklılıklarını ortaya koyacak biçimde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak uluslararası düzeyde bir Diaspora Kısa Film Festivali tertip etmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Eren, festivalin bulundukları yere uyum sağlamaya ve geldikleri yeri unutmamaya çalışan insanların hikayelerini de konu edineceğini belirterek "Uluslararası düzeyde, kapsayıcı ve kucaklayıcı biçimde gerçekleştirilecek bir etkinlik olacağı inancındayız" dedi.

"FESTİVAL, TÜRK VE DÜNYADAKİ DİĞER DİASPORALARIN HİKÂYELERİNİ DUYURMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Festivalin Kurumsal İş Ortağı olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) adına ise TRT Sinema Müdürü Faruk Güven açıklama yaptı ve "TRT Sinema Müdürlüğü olarak Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nin destekçisi olmaktan ötürü gurur duyuyoruz" dedi. Güven, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın uluslararası seviyede böylesi bir festivali hayata geçiriyor olmasını, başta Türk diasporası olmak üzere, dünyadaki diğer diasporaların üyelerinin hikâyelerini duyurması açısından da çok önemli bulduğunu ifade etti.

"ÖNEMLİ MİSYONLARI OLAN YENİ BİR FESTİVAL DOĞUYOR"

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonu ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek festival hakkında açıklamalarda bulunan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)'nın diaspora toplumları için uluslararası bir kısa film festivali yaparak özellikle genç sinemacılara bir platform sunma isteğini çok değerli bulduğunu paylaştı. Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde dünyanın birçok ülkesinden farklı sinemacıları bir araya getireceklerini de ekleyen Kılıç, "Önemli misyonları olan yeni bir festivalin doğuş sürecinde, Boğaziçi Kültür ve Sanat Vakfı olarak da tüm tecrübemizle yer almaktan dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.

YARIŞMAYA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 30 TEMMUZ 2021!

Bu yıl 27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da ilki düzenlenecek olan Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 30 Temmuz 2021 tarihine kadar festivalin web sitesi diasporafilmfestival.com üzerinden yapılabilecek.