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DİB, ''Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı'' haberini yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 'Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı' haberinin gerçeği yansıtmadığını, haberle ilgili hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 21:27 - Güncelleme:
DİB, ''Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı'' haberini yalanladı
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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir gazetenin yazılı nüshasında ve internet sitesinde, "Diyanet'in ataşesi 'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı" başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verildiği belirtildi.

Almanya'da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018'de başlayan Sıddık Yıldırım'ın görev süresinin 6 Ağustos 2021'de sona erdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akabinde Başkanlık makamı oluru ile görev süresi uzatılan Sıddık Yıldırım, 5 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yurt içi görevine dönmüştür. Görüldüğü üzere Sıddık Yıldırım'ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ettiği gerekçesiyle ataşelik görevinden alındığı iddiası, tamamen yalandır. Yıldırım, yurt dışı görev süresinin sona ermesinin ardından vaiz olarak kurumumuz bünyesinde görevine devam etmektedir. Gazetenin yalan haberiyle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır."

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