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Güncel

Dicle Elektrik, sınır bölgesindeki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen Irak ve Suriye sınırındaki askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

AA27 Şubat 2020 Perşembe10:33 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:33

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında yer alan 2 bin rakımlı iki ayrı üs bölgesine elektrik enerjisi taşıyan nakil hatlarında arıza yaşandığı ve sonrasında gerçekleştirilen onarımlarla hattın tekrar çalışır hale getirildiği belirtildi.

Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı dağlık ve kayalık bölgede kontrollere başlayan Dicle Elektrik ekipleri, çığ tehlikesi yüzünden çalışmalarından sonuç alamayınca üs bölgelerinin bağlı olduğu 48. Hudut Tugay Komutanlığı'na ait paletli kar aracı ve kar motosikletleri devreye girdi.

Askeri araçların çalışmaları sonucunda söz konusu iletim hattındaki arıza giderilerek, sınırdaki üs bölgelerine yeniden elektrik verilmeye başlandı.

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