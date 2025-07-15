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Dicle Nehri'nde acı son

Diyarbakır'da kardeşi ve yakınını kurtarmaya çalışırken nehirde kaybolan genç, arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

AA15 Temmuz 2025 Salı 09:26 - Güncelleme:
Dicle Nehri'nde acı son
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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin cesedi bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde önceki gün, Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşi ve yakınını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince su üstü ve su altında yürütülen arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Ekipler, suya girdiği yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde Alpaydıncı'nın cansız bedenine ulaştı.

Nehirden çıkarılan ceset, 112 Acil Sağlık ekiplerince otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Tahsin Alpaydıncı ve 3 oğlu önceki gün öğle saatlerinde Dicle Nehri'nin kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkisine gitmiş, serinlemek için suya giren oğullarından Ümit Alpaydıncı ve bir yakınları boğulma tehlikesi geçirmişti.

Durumu fark eden baba Alpaydıncı, nehre girerek oğlunu ve yakınını kurtarmış, babasına yardım etmek isteyen Ömer ise akıntıya kapılarak, suda kaybolmuştu. Ömer Alpaydıncı'nın bulunması için AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

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