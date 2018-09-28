Didem Ürer’in FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğu tespit edildi

Adnan Oktar’dan ‘Yazar’, silahlı üyelerinden ‘Bilgisayar’, üst düzey örgüt yöneticilerinden ise ‘Kuzenler’ olarak bahsedildiği ortaya çıktı.

Oktar’dan sonra örgütteki iki numara olduğu söylenen Ulviye Didem Ürer’in ise FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğu tespit edildi. Oktar yakalandığında Ürer de yanındaydı.

(Akşam)