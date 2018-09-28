Didem Ürer’in FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğu tespit edildi
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu şifreli yazışmalar deşifre oldu.
Adnan Oktar’dan ‘Yazar’, silahlı üyelerinden ‘Bilgisayar’, üst düzey örgüt yöneticilerinden ise ‘Kuzenler’ olarak bahsedildiği ortaya çıktı.
Oktar’dan sonra örgütteki iki numara olduğu söylenen Ulviye Didem Ürer’in ise FETÖ’nün kapatılan yayın organı Rota Haber’de yazar olduğu tespit edildi. Oktar yakalandığında Ürer de yanındaydı.
(Akşam)
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