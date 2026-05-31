  • Didim'de kahreden olay: 7 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu
Güncel

Didim'de kahreden olay: 7 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu

Aydın'ın Didim ilçesindeki evde bulunan silahla oyun oynayan 7 yaşındaki S.P. silahın ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 10:41
Olay Akbük Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki S.P. iddiaya göre amcasına ait silahla oyun oynamaya başladı. Silahın bir anda ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı.

SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU

Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

  • silah oyunu
  • çocuk vuruldu
  • Didim vakası

