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Didim'de tur otobüsü saldırısında yeni görüntü

Didim'de turistleri taşıyan otobüse yönelik saldırıdan hemen önce yaşanan tartışma anına yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı. Şoförün şüpheliyle tartışmak üzere elinde bir cisimle otobüsten indiği görüldü. İşte o anlar...

İHA12 Haziran 2025 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
Didim'de tur otobüsü saldırısında yeni görüntü
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen tur otobüsü saldırısıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Tur otobüsüne saldırısı öncesinde meydana gelen olayda, otobüs şoförünün tutuklanan şüphelilerden birisiyle tartışmak için araçtan indiği ve inerken de elinde bir materyal olduğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün Didim'e Akbük Mahallesi'nde meydana gelen olayda beş yıldızlı iki ayrı otelden Polonyalı turistleri alan tur otobüsü şoförü, seyir halindeyken, yol üzerinde bir araç sürücüsü ile tartışma yaşamış, olay sonrasında içerisinde turistlerin olduğu otobüse saldıran 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.

"SALDIRI ÖNCESİNE AİT TARTIŞMA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI"

Olayla ilgili olarak ortaya çıkan yeni cep telefonu görüntüsünde otobüs şoförünün beyaz renkli bir ticari araç sürücüsüyle tartışma yaşadığı sonrasında otobüsü yol ortasında durdurup, eline aldığı materyalle otobüsten indiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • didim
  • tur otobüsü
  • saldırı
  • yeni görüntüler

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