Didim'deki korkunç kazada hayatını kaydeden 4 kişinin dünür olduğu ortaya çıktı

Kaza, dün, saat 21.00 sıralarında Didim-Söke kara yolu Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi. Didim-İstanbul seferini yapan A.İ. yönetimindeki Varan Turizm'e ait 06 BD 9008 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, kavşakta kontrolsüz şekilde ana yola çıktığı belirtilen Erdinç Atılgan yönetimindeki 09 AIT 232 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ön kısmında hasar oluşan otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü Erdinç Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Serap Atılgan ile dünürleri Ayşe Sazboğa ve eşi Yasin Sazboğa yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Serap Atılgan, Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı, kaza yerinde inceleme yaparken, Didim-Söke yolu trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı, 1 saat sonra tekrar normal seyrine döndü. Hasar gören otobüsteki yolcular ise başka araçla bölgeden tahliye edildi.

BAYRAM ZİYARETİ

Kazada ölen Serap-Erdinç Atılgan çiftinin oto yıkama işiyle uğraştıkları, bir okulda hizmetli olan Yasin Sazboğa'nın eşi Ayşe Sazboğa'nın ise ev kadını olduğu öğrenildi. Sazboğa çiftinin iki kızından büyük olanının Muğla'nın Milas ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde evli olduğu, diğerinin ise Atılgan çiftinin oğullarıyla sözlü olduğu belirtildi. Kazanın, Sazboğa çiftinin dünürleri olan Atılgan çiftiyle birlikte Milas'taki diğer dünürlerini bayram ziyaretinden dönerken meydana geldiği belirtildi. Yasin Sazboğa ile Atılgan çiftinin bugün Didim'de, Ayşe Sazboğa'nın ise Milas'ın Kazıklı Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.