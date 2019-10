'Diğer gençleri bari kurtaralım'

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor. Hacire Akar’ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Şegül Biçer’in 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı her geçen gün arttı. Partinin il binası önünde gün boyu bekleyişlerini sürdüren annelerin oturma eylemine destek ziyaretleri, Türkiye’nin her ilinden sürüyor. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere, şehit aileleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, toplumun her kesiminden vatandaşlar aileleri ziyaret ederek, acılarını paylaştı, desteklerini bildirdi.

10 YILDA OLSA GİTMEM

HDP’lilerin tehdit ve hakaretlerine rağmen evlatlarına kavuşma özlemiyle eylemlerinden vazgeçmeyen aileler, yağmur altında da olsa evlat nöbetine devam ediyor.

Oturma eylemine 6 Eylül’de katılan annelerden Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015’ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme dahil olduğunu belirterek, sadece evladını istediğini söyledi. HDP’lilerin kendilerine hakaret ettiğini ifade eden Üçdağ, “Evladım onların elinde. Evladımı almadan gitmem. 1 yıl da 10 yıl da olsa gitmem. Yağmur, kar, taş da yağsa buradan ayrılmayacağım. Son kişi dahi kalsam, evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum zararsızdı, namazındaydı, siyasetle ilgisi yoktu” dedi. Üçdağ, oğlunun elinin kalem tuttuğunu, onu ailesine ve devletine hayırlı bir evlat olarak yetiştirdiğini dile getirerek, “Niçin onların evlatları Avrupa’da, niçin benim evladım dağda? Bu Kürt-Türk meselesi değil. Kuran tutan eller hayatta bir kişiyi öldürebilir mi? Hangi yürek buna dayanır?” diye konuştu.

ACIYI YAŞADIM

4 çocuğunu evde bırakarak eyleme katıldığını anlatan Üçdağ, 2015’ten bu yana bu zulmü ve acıyı yaşadığını aktardı. Üçdağ, şöyle konuştu: “Evladım için buradayım. Mal mülk için gelmiyoruz. Koltuk peşinde değilim. Evladımı onlardan alana kadar gitmeyeceğim. En azından evladım gelmese bile diğer gençlerin gitmesini engelleyeceğiz. Onlar bari kurtulsun.”

OĞLUM GEL TESLİM OL

İstanbul’dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelen anne İmmihan Nilifırka da, HDP il binası önünde bir aydır oturma eylemi yaptığını söyledi. Oğluna kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini anlatan Nilifırka, “Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, devlete, adalete teslim ol. Oğlum seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz. HDP evlatlarımızı kaçırdı, evlatlarımızı bize versinler. Oturmaya devam edecek, evlatlarımızı bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.